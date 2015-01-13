Пожарный автомобиль перевернулся на учениях в аэропорту Пулково

Трое сотрудников экстренной службы пострадали и были отправлены в больницу.

В Северной столице на территории аэропорта Пулково случилось происшествие с участием спецтехники. Инцидент произошел 12 марта в ходе плановых учений пожарных расчетов. Автомобиль аварийно-спасательной службы по неустановленной причине перевернулся.

Тренировка проходила на специально подготовленной для этого площадке. Благодаря этому инцидент никак не повлиял на регулярность полетов и операционную деятельность авиагавани.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что в результате опрокидывания пострадали три человека. Все они являются сотрудниками пожарной службы. С ушибами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи. Для выяснения всех деталей и причин случившегося оперативно сформирована специальная комиссия.

Фото: пресс-служба воздушной гавани Северной столицы