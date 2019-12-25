Пожарные в Приозерске вывели 40 человек из горящей многоэтажки

С огнем справились за полчаса.

В четверг, 4 июня, в многоэтажном доме по улице Ленина в Приозерске произошел пожар. Из огня удалось спасти 40 жильцов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило в 17:44. Пламя охватили квартиру площадью 15 квадратных метров. На место происшествия выехали сотрудники 142 пожарно-спасательной части: они справились с огнем за полчаса. В процессе было задействовано 8 человек и 2 единицы техники.

Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV