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Пожарные тушили комнату на улице Петра Смородина
Сегодня, 11:48
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Пожарные тушили комнату на улице Петра Смородина

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К счастью, обошлось без пострадавших.

Утро понедельника для жителей квартиры дома №6 по улице Петра Смородина в Красногвардейском районе началось неспокойно. В трехкомнатной квартире начался пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и области. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что огонь охватил 15 "квадратов" одной из комнат. С пожаром справились за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна. К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Петербурге изъяли полтонны рыбы и морепродуктов за полгода.

Фото: Piter.tv

Теги: красногвардейский район, петербург, пожар
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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