Пожарные тушили комнату на улице Петра Смородина

К счастью, обошлось без пострадавших.

Утро понедельника для жителей квартиры дома №6 по улице Петра Смородина в Красногвардейском районе началось неспокойно. В трехкомнатной квартире начался пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что огонь охватил 15 "квадратов" одной из комнат. С пожаром справились за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна. К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Петербурге изъяли полтонны рыбы и морепродуктов за полгода.

Фото: Piter.tv