В Петербурге изъяли полтонны рыбы и морепродуктов за полгода

Продукция не соответствует микробиологическим показателям, также санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

В Петербурге за полгода изъяли 29 партий морепродуктов и рыбы из-за нарушений, что составляет общим весом почти полтонны продукции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Специалисты изучили более полутора тысяч проб рыбы и морепродуктов. Выяснилось, что продукция не соответствует микробиологическим показателям, также санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Наличие ГМО, радиоактивных веществ, несоответствие продукции по физико-химическим показателям не обнаружено. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

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