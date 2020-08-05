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В Петербурге изъяли полтонны рыбы и морепродуктов за полгода
Сегодня, 21:46
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В Петербурге изъяли полтонны рыбы и морепродуктов за полгода

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Продукция не соответствует микробиологическим показателям, также санитарно-химическим и паразитологическим показателям. 

В Петербурге за полгода изъяли 29 партий морепродуктов и рыбы из-за нарушений, что составляет общим весом почти полтонны продукции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Специалисты изучили более полутора тысяч проб рыбы и морепродуктов. Выяснилось, что продукция не соответствует микробиологическим показателям, также санитарно-химическим и паразитологическим показателям. 

Наличие ГМО, радиоактивных веществ, несоответствие продукции по физико-химическим показателям не обнаружено. Виновные лица привлечены к административной ответственности. 

Ранее специалисты объяснили причины гибели рыбы в Финском заливе.

Фото: pixabay

Теги: и морепродукты, роспотребнадзор, рыба
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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