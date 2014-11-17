Пожарные тушили халат на петербурженке в Калининском районе

Пострадавшую передали бригаде скорой помощи.

В четверг, 9 сентября, в 14:23 спасатели получили сигнал о пожаре в доме №132 по проспекту Металлистов в Калининском районе, сообщили в пресс-службе МЧС.

Оказалось, что от газовой плиты в квартире на женщине загорелся халат. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи. В каком состоянии находится петербурженка, неизвестно. Также неясно, при каких обстоятельствах произошел несчастный случай.

К ликвидации пожара привлекли 1 единицу техники и 5 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv