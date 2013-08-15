Спасатели тушат крышу склада на Кузьминском шоссе

На вызов прибыли 20 человек личного состава.

В четверг, 9 сентября, в 10:56 спасатели зафиксировали сообщение о пожаре по на Кузьминском шоссе, 1, в Пушкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

Отмечается, что в складском помещении, происходило тление кровли на площади 10 квадратных метров. Огонm удалось локализовать к 11:37. Информации о ликвидации еще не было. На вызов привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv