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Пожарные тушили диван в Невском районе
Сегодня, 9:34
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Пожарные тушили диван в Невском районе

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Для ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники.

Утро понедельника для жителей квартиры дома №5 по Славянской улице в Невском районе началось с неприятностей: загорелся диван. На место выехали пожарные, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сигнал поступил в 8:15, а с огнем справились к 8:48. К счастью, обошлось без пострадавших, однако, как именно загорелся диван, пока неясно. На вызов приехали 2 единицы техники и 11 человек личного состава. 

Ранее мы писали, что на Маршала Захарова сразу два пешехода попали под колеса авто – видео.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, невский район, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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