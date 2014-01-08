Пожарные тушили диван в Невском районе

Для ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники.

Утро понедельника для жителей квартиры дома №5 по Славянской улице в Невском районе началось с неприятностей: загорелся диван. На место выехали пожарные, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сигнал поступил в 8:15, а с огнем справились к 8:48. К счастью, обошлось без пострадавших, однако, как именно загорелся диван, пока неясно. На вызов приехали 2 единицы техники и 11 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv