Пожарные тушат здание деревообрабатывающего предприятия в Курортном районе

Пострадавших в результате возгорания нет.

Вечером пятницы, 14 августа, в петербургскую службу МЧС поступило сообщение о возгорании в доме 93 по Ленинградской улице. Там находится деревообрабатывающее предприятие. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехали 92 человека и 23 единицы техники: из них 30 пожарных и 7 машин предоставлено МЧС РФ. В 20:30 возгоранию был присвоен 2-ой уровень сложности.

Площадь пожара в здании шириной 10х20 метров и высотой 15 метров составила 2000 "квадратов". По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Локализация пожара произошла в 21:59.

Ранее мы рассказали о том, что пенсионер из Петербурга погиб во время пожара на даче в Киришском районе Ленобласти.

Фото: Piter.TV