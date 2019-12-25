Пенсионер из Петербурга погиб во время пожара на даче в Киришском районе

Останки обнаружили пожарные.

Во вторник, 11 августа, в пожарную часть Киришского района поступило сообщение о возгорании частного дома на линии 32 в СНТ "Реставратор" массива Посадников Остров. На месте сгоревшего дома был найден труп хозяина участка – 83-летнего петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.



По предварительным данным, пожар на 18 "квадратах" начался в 16:46. Огонь был ликвидирован к 6 вечера.

Как сообщают соседи, погибший в пожаре мужчина проживал один и вел тихий образ жизни. Иногда его навещали родственники.

Ранее мы рассказали о том, что очевидцы сообщили о пожаре на Октябрьской набережной в Петербурге.

Фото: Piter.TV