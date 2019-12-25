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Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры в Кингисеппе
Сегодня, 8:49
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Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры в Кингисеппе

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Спасенная пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье, 19 июня, пожарные отправились на тушение одной из квартир в Кингисеппе. Пламя вспыхнуло в доме на Октябрьской улице, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области. 

Огонь распространился на площади около 5 кв.м. На месте работали 12 спасателей и 3 единицы техники - бригада справилась с пожаром за полчаса.

Из квартиры удалось спасти двух человек - по предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент проходит дознание по прошествию.

Ранее мы сообщили о том, что владелец магазина в Петербурге прокомментировал задержание своего сотрудника за педофилию.

Фото: Delovoe.TV

Теги: дтп, кингисепп, ленинградская область, пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Пожар,

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