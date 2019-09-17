Пожарные спасли 10 петербуржцев из горящего офиса на Невском проспекте

Ночное возгорание едва не забрало жизни нескольких петербуржцев, но спасатели подоспели вовремя.

Появились подробности ночного пожара в Центральном районе Петербурга. По данным сотрудников ГУ МЧС, возгорание возникло по адресу Невский проспект, дом 120. Огонь распространился в четырех этажном здании. Там располагаются коммерческие помещения.

Причиной пожара стала обстановка на втором этаже. Владельцы помещения арендуют офис. Сведения о том, что оказались повреждены 12 квадратных метров, оказались верны.

Отметим, что специалистам пришлось эвакуировать из помещения 10 человек. Они не пострадали. ликвидировали пожар к 5.15 утра. На месте инцидента работали 15 человек личного состава ГУ МЧС и 3 единицы спецтехники.

На данный момент устанавливаются виновные произошедшего.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб