На площади Восстания очевидцы ночью заметили пожар

Пользователи соцсетей разместили фотографии, на которых зафиксирована работа МЧС на месте происшествия.

Около станции метро "Площадь Восстания" в ночь на 17 сентября произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети Вконтакте. По данным петербуржцев, возгорание замечено около половины пятого утра. На место оперативно прибыла бригада пожарной службы.

По предварительным сведениям проблема возникла в помещении, относящемся к агентству недвижимости. Пострадало 12 квадратных метров территории. Представителям спасательной службы пришлось протянуть рукава внутрь здания. Информация об инциденте уточняется. На данный момент данных о жертвах или причинах происшествия нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что из-за визита Медведева в Петербург в городе случился транспортный коллапс.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб