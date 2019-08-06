Пожарные спасают петербуржцев из горящей квартиры на Морской набережной

Квартира находится на восьмом этаже.

Во вторник, 6 августа, в Василеостровском районе загорелась квартира в жидом доме. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на Морской наб,15. О пострадавших пока нет никаких сведений.

На месте уже пожарные расчеты сообщает корреспондент

По словам очевидцев, горит квартира на восьмом этаже. Площадь, которая охвачена огнем неизвестна. На кадрах видно, что из помещения валят огромные клубы дыма. Пожарные уже растянули лестницу и пытаются пробраться внутрь квартиры через балкон.

Ранее мы сообщали о том, что Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области.

Фото и Видео: Piter.TV