В Петербурге прошли соревнования "Вертикальный вызов" для пожарных

В этом году все призовые места заняли петербуржцы.

В Петербург, 2 ноября, состоялись состязания "Вертикальный вызов", где пожарные соревновались в скоростном подъеме на 39-й этаж небоскреба "Лидер-Тауэр". В мероприятии зарегистрировались 413 огнеборцев со всей страны и зарубежья.

Для демонстрации своей профессиональной подготовки, пожарным надо было преодолеть 936 ступеней вертикального подъема в обмундировании весов около 20-ти киллограм.

В этом году все призовые места достались петербуржцам. Первое место завоевал Валерий Рассказов из 53-й пожарно-спасательной части Приморского района. Серебряной медалью был награжден Григорий Островский из аварийно-спасательного центра Водоканала Петербурга. Почетную "бронзу" получил Валерий Расказов из 53-й пожарно-спасательной части Приморского района.

Троекратным победителем соревнований "Вертикальный вызов" является представитель Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Александр Клюйко, который в прошлом году покорил 145-метровый Лидер-Тауэр за рекордные 4 мин. 47 сек.

Инициаторами состязания являются петербургские пожарные. По их мнению, данный вид спорта поможет продемонстрировать, насколько трудна и опасна деятельность огнеборца, а также поднять боевой дух товарищей. Девиз мероприятия - #ЯПРИНИМАЮ ВЫЗОВ.

Первый "Вертикальный вызов" состоялся в 2016 году, в нем приняли участие пожарные из России и Белорусии. Троекратным чемпионом состязаний является белорусский пожарный Александр Клюйко. В прошлом году он покорил 145-метрой Лидер-Тауэр за 4 минуты 47 секунд.

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Видео и фото : Piter.TV / ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ