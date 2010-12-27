Пожар в "Автотехцентре" на улице Салова тушили почти час

Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Утром 1 ноября во Фрунзенском районе Петербурга тушили крупный пожар. Возгорание произошло в здании "Автотехцентра" на улице Салова, 44. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 08:04 утра. На место происшествия были направлены 11 единиц техники и 44 спасателей. Огонь разгорелся в 1-этажном здании размером 40х22 метров и 5 метров высотой. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В 08:58 пожар был потушен. Сообщения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.TV