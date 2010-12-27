К моменту их прибытия пожарных павильон выгорел по всей площади.

В ночь на пятницу, 1 ноября, в Московском районе загорелся торговый павильон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина. По данным ведомства, павильон загорелся в четвертом часу утра. К месту возгорания выдвинулась 14 пожарных. К моменту их прибытия пожарных павильон площадью 10×10 квадратных метров выгорел полностью.

Возгорание устранили к 6 утра. Сведения о пострадавших не поступали.

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