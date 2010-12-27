На улице Салова вспыхнул "Автотехцентр"

Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Утром 1 ноября во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти, на улице Салова, 44, загорелся "Автотехцентр".

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 08:04 утра. Приехавшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горит 1-этажное здание размером 40х22 метров и 5 метров высотой. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Пожару присвоен ранг №1-Бис.

На месте происшествия работают 11 единиц техники и 44 человека личного состава. Сообщения о пострадавших не поступали. Причины пожара выясняются.

Рядом с местом ЧП образовалась огромная пробка. Одна из полос движения на улице Салова окрасилась в красный цвет, другая - в оранжевый. По всей видимости, проезду автомобилистов мешают пожарные расчеты.

Ранее мы писали о пожаре в здании на Петергофском шоссе.

Фото: Piter.TV