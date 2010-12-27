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На Петергофском шоссе по повышенном рангу более 100 пожарных тушат здание
Сегодня, 6:36
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lesjasap

На Петергофском шоссе по повышенном рангу более 100 пожарных тушат здание

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В Красносельском районе Петербурга горит дом.

Утром 31 октября в Петербурге произошел серьезный пожар. Его ликвидацией занимались специалисты ГУ МЧС и силы РСЧС. Экстренным службам пришлось тушить огонь по повышенной уровню сложности.

В 04:57 ранг пожара повышен до № 2. На момент прибытия первого пожарного подразделения, происходит горение в здании на площади 200 м. кв.

прокомментировали обстановку в ГУ МЧС по региону

Известно, что сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 4:40 ночи. Пламя охватило здание под номером 73 по Петергофскому шоссе в Красносельском районе города. 

На данный момент сведений о пострадавших в ведомство не поступали. На месте пожара работают в общей сложности 102 специалисты и 22 единицы техники. От ГУ МЧС привлечено 17 единиц техники и 68 человек личного состава.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Васкелово крупный пожар унес жизни 4 человек.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гу мчс, петергофское шоссе, рсчс
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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