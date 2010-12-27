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Пожарные службы локализовали пожар в бизнес-центре Петербурга
Сегодня, 14:07
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Lolita.Dubovik98

Пожарные службы локализовали пожар в бизнес-центре Петербурга

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Пожар произошел около бизнес-центра "Ренессанс".

Возгорание в восьмиэтажном бизнес-центре на Херсонской улице, 60 началось ближе к полудню. По экстренному вызову на место происшествия выехало 5 пожарных автомобилей, устраняли очаг возгорания 25 спасателей. 

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, загорелась трансформаторная будка. Произошло возгорание изоляции электропроводов, площадь очага возгорания составила 10 квадратных метров.

При пожаре в бизнес-центре никто не пострадал. Все сотрудники были экстренно эвакуированы.

Ранее мы писали, что террорист передумал "взрывать" школу во время проведения ЕГЭ по русскому языку.

Фото: ВК / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

 

 

Теги: новости спб, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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