Пожарные службы локализовали пожар в бизнес-центре Петербурга

Пожар произошел около бизнес-центра "Ренессанс".

Возгорание в восьмиэтажном бизнес-центре на Херсонской улице, 60 началось ближе к полудню. По экстренному вызову на место происшествия выехало 5 пожарных автомобилей, устраняли очаг возгорания 25 спасателей.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, загорелась трансформаторная будка. Произошло возгорание изоляции электропроводов, площадь очага возгорания составила 10 квадратных метров.

При пожаре в бизнес-центре никто не пострадал. Все сотрудники были экстренно эвакуированы.

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Фото: ВК / ДТП и ЧП Санкт-Петербург