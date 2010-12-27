Пожарные службы локализовали пожар в бизнес-центре Петербурга

Возгорание в восьмиэтажном бизнес-центре на Херсонской улице, 60 началось ближе к полудню. По экстренному вызову на место происшествия выехало 5 пожарных автомобилей, устраняли очаг возгорания 25 спасателей.
По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, загорелась трансформаторная будка. Произошло возгорание изоляции электропроводов, площадь очага возгорания составила 10 квадратных метров.
При пожаре в бизнес-центре никто не пострадал. Все сотрудники были экстренно эвакуированы.
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Фото: ВК / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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