В здании сработала система газового тушения пожаров.

Пожарные проверяют сообщение о задымлении в Большом театре. По сообщению журналистов ТАСС, бригада экстренной службы отправилась по вывозу в историческое здание, расположенное в центре Москвы.

Поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место сообщение ГУ МЧС по региону

Позже ведомство заявило, что возгорания в здании нет. Представители театра рассказали, что во время использования на сцене специального постановочного дыма в помещении сработала установка газового тушения пожаров.

Напомним, что государственный академический Большой театр основан в 1776 году. Он считается одним из крупнейших российских театров. Здание основной сцены считается объектом культурного наследия.

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