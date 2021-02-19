Кроме жертв есть шестеро пострадавших.

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по регону. На официальной странице Прокуратуры в Instagram уточнили, что на месте пепелища найдены тела несовершеннолетних. Они погибли из-за возгорания в деревянном здании.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара, произошедшего в ночное время 19 февраля 2021 года в многоквартирном жилом доме по ул. Бородулина. По предварительным данным, в результате происшествия погибли люди, в том числе трое несовершеннолетних сообщение Прокуратуры Кировской области

В ТАСС уточнили со ссылкой на местный Минздрав, что медики также госпитализировали с места пожара шестерых пострадавших. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Взрослые находятся в больнице с отравлением продуктами горения, дети - с отравлением и ожогами тела.

Напомним, что пожар в регионе зафиксирован в ночь на 19 февраля. В экстренном ведомстве заявили, что пламя было локализовано на площади в 70 квадратных метров. В настоящее время открытый огонь ликвидирован. Из помещения специалисты эвакуировали 13 человек. Они временно размещены в местной гостинице.

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Видео: СК России