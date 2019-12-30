Пожарные потушили горящие простыни в квартире на Замшина

Информации о пострадавших не поступало.

В пятом часу утра, 3 января, местные жители рассказали Piter.tv о возгорании в квартире дома улице Замшина. В ГУ МЧС по Петербургу прояснили ситуацию по происшествию в Калининском районе города.

Сообщение о пожаре поступило в 4:10 часов утра. Возгорание было зафиксировано в доме №62 по улице Замшина. Оказалось, что в двухкомнатной квартире загорелось постельное белье. Спустя почти полтора часа после вызова пожар был ликвидирован.

На месте происшествия от МЧС появились две единицы техники и десять человек личного состава. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео падения горящего мужчины с крыши на Боровой улице.

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС по СПб