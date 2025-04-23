В тушении огня задействованы более 170 специалистов и 13 единиц техники.

Пожарные не допустили распространения огня на село Тунгокочен в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, огнеборцы продолжают ликвидировать природный пожар в регионе. Для контроля обстановки на место прибыли начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов. Всего в тушении огня задействованы более 170 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области пожарные защищают от огня жилые дома.

Видео: МЧС России