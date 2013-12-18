Пожарные ликвидировали возгорание на мебельном складе в Севастополе

В результате возгорания никто не пострадал.

Потушен пожар на мебельном складе в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

Об инциденте стало известно в понедельник, 6 сентября. Возгорание произошло на мебельном складе в районе Камышового шоссе. Огонь быстро распространился на сухую траву вокруг объекта. Горело 600 квадратных метров склада и такая же площадь на прилегающей территории. На место выехала бригада спасателей. Им удалось полностью ликвидировать последствия пожара к 19:19 по московскому времени.

На складе обрушилось несколько стен. Объект тушили 77 человек и 24 единицы техники. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее мы сообщили, что в Москве пассажиров эвакуируют со станции метро "Проспект Вернадского".

Видео: ВК/СЕВАСТОПОЛЬ