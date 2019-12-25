Пожар на станции начался в понедельник вечером.

Пожарные ликвидировали возгорание на Южно-Ягунском месторождении в ХМАО. Площадь пожара на газокомпрессорной станции составила 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ликвидации возгорания участвовал 41 человек и 13 единиц техники. Пожар на станции начался в понедельник вечером. Один человек пострадал, его госпитализировали. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее спасатели эвакуировали 12 человек во время пожара в жилом доме на улице Миронова.

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