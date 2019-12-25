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В Агалатово произошел пожар с пострадавшей женщиной
Сегодня, 15:34
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В Агалатово произошел пожар с пострадавшей женщиной

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От госпитализации 54-летняя местная жительница отказалась.

В ГУ МЧС России по Ленинградской области рассказали о том, что в деревне Агалатово загорелся частный дом. В результате пожара пострадал человек. 

По предварительным данным, 8 октября полыхала одноэтажная постройка на Новой улице размером восемь на восемь метров. Произошло обрушение крыши. От госпитализации 54-летняя женщина отказалась, погибших нет. Все обстоятельства и причины случившегося установят дознаватели Всеволожского района. 

Ранее на Piter.TV: в квартирном пожаре на Придорожной аллее в Петербурге пострадал мужчина. В трешке площадью 50 квадратных метров полыхала обстановка. К ликвидации возгорания привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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