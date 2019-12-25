В Агалатово произошел пожар с пострадавшей женщиной

В ГУ МЧС России по Ленинградской области рассказали о том, что в деревне Агалатово загорелся частный дом. В результате пожара пострадал человек.
По предварительным данным, 8 октября полыхала одноэтажная постройка на Новой улице размером восемь на восемь метров. Произошло обрушение крыши. От госпитализации 54-летняя женщина отказалась, погибших нет. Все обстоятельства и причины случившегося установят дознаватели Всеволожского района.
Ранее на Piter.TV: в квартирном пожаре на Придорожной аллее в Петербурге пострадал мужчина. В трешке площадью 50 квадратных метров полыхала обстановка. К ликвидации возгорания привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники.
Фото: пресс-служба МЧС России
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