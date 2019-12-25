В квартирном пожаре на Придорожной аллее пострадал мужчина

К ликвидации огня привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники.

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар, в котором пострадал человек. По информации МЧС России, сведения о возгорании на Придорожной аллее, 3, поступили на пульт спасателей 8 октября в 04:33.

В трехкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров полыхала обстановка на 3 квадратных метрах. Потушили огонь к 05:07. В результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение города.

К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что интерьеры особняка Миллера восстановят по сохранившейся лепнине. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать небезопасно проведенная сварка во время реставрационных работ.

Фото: Piter.TV