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В квартирном пожаре на Придорожной аллее пострадал мужчина
Сегодня, 8:42
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В квартирном пожаре на Придорожной аллее пострадал мужчина

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К ликвидации огня привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники.

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар, в котором пострадал человек. По информации МЧС России, сведения о возгорании на Придорожной аллее, 3, поступили на пульт спасателей 8 октября в 04:33. 

В трехкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров полыхала обстановка на 3 квадратных метрах. Потушили огонь к 05:07. В результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение города. 

К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что интерьеры особняка Миллера восстановят по сохранившейся лепнине. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать небезопасно проведенная сварка во время реставрационных работ.

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, пожар
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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