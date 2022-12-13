Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел ночью 13 марта. В ГУ МЧС по Московской области поступило сообщение о пожаре в нежилом здании. По прибытии пожарных площадь возгорания достигла 4320 квадратных метров.
К тушению огня привлекли 83 человек и 23 единицы техники. В 6:25 открытое горение было ликвидировано. Данных о пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщали, что в Москве произошел пожар в здании на улице Академика Королева.
Видео: МЧС России
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