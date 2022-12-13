В Москве произошел пожар в здании на улице Академика Королева

Информация о пострадавший не поступала.

Из административного здания на улице Академика Королева в российской столице после возгорания представители экстренного ведомства эвакуировали людей в субботу 11 марта. Известно, что пожарная бригада была вызвана очевидцами в дом под номером 13. По предварительным данным от слов одного из авторов ролика в социальных сетях, воспламенение началось в телецентре канала "Спас". В настоящее время уточняется площадь возгорания, а также принадлежность здания. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уведомили о том, что возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного административного объекта.

Из здания проводится эвакуация людей. Сведений о пострадавших не поступало. пресс-служба ГУ МЧС по Москве

На улице Стойкости сгорела иномарка KIA.

Фото и видео: Telegram / SHOT