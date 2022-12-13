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На улице Стойкости сгорела иномарка KIA
Сегодня, 16:30
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На улице Стойкости сгорела иномарка KIA

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На борьбу с огнем отправились пять спасателей на одной спецмашине.

В Кировском районе полыхала иномарка. Пожар произошел на улице Стойкости, 32. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:26. В автомобиле марки "KIA" горел моторный отсек.

На борьбу с огнем отправились пять спасателей на одной спецмашине. Они справились за 11 минут.

В 16:37 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пассажирка потеряла сознание на станции метро "Технологический институт".

Фото: Piter.tv

Теги: горела иномарка, мчс, пожарные, улица стойкости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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