На улице Стойкости сгорела иномарка KIA

На борьбу с огнем отправились пять спасателей на одной спецмашине.

В Кировском районе полыхала иномарка. Пожар произошел на улице Стойкости, 32. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:26. В автомобиле марки "KIA" горел моторный отсек.

На борьбу с огнем отправились пять спасателей на одной спецмашине. Они справились за 11 минут.

В 16:37 пожар был ликвидирован. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv