Петербурженку эвакуировали из горящей квартиры на Будапештской

Информация о пострадавших уточняется.

Вечером 23 января во Фрунзенском районе произошел пожар в однокомнатной квартире. Спасатели эвакуировали женщину из горящего помещения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение по пожаре поступило в 19:32 по адресу Будапештская улица, 63, корпус 1. В однокомнатной квартире 18 кв.метров обгорела территория площадью 3 кв. метров.

Спустя полчаса огонь ликвидировали. К тушению привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.

Сегодня также на территории бывшего "Пулково-2" разгорелся ангар с техникой.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"