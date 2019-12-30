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Петербурженку эвакуировали из горящей квартиры на Будапештской

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Информация о пострадавших уточняется.

Вечером 23 января во Фрунзенском районе произошел пожар в однокомнатной квартире. Спасатели эвакуировали женщину из горящего помещения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение по пожаре поступило в 19:32 по адресу Будапештская улица, 63, корпус 1. В однокомнатной квартире 18 кв.метров обгорела территория площадью 3 кв. метров. 

Спустя полчаса огонь ликвидировали. К тушению привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава. 

Сведения о пострадавших уточняются. 

Сегодня также на территории бывшего "Пулково-2" разгорелся ангар с техникой

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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