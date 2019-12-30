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На бывшем "Пулково-2" разгорелся ангар с техникой

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Виной пожару стали неаккуратные строительные работы в помещении.

На территории бывшего аэропорта "Пулково-2" в Авиагородке вспыхнул ангар с техникой. Сначала из трубы небольшого здания повалил черный дым, затем разгорелось пламя.

По информации МЧС, с 11.20 в доме на улице Пилотов горела деревянная обрешетка на площади 80 квадратных метров. Версия пожара сводится к нарушенной технике безопасности – внутри велись строительные работы. Возгорание уже ликвидировали, аэропорту инцидент не помешал. О пострадавших информации не поступало.

Тем временем, под Красноярском из-за возгорания телевизора погибла семья с годовалым ребенком.

Видео: Piter.TV

Теги: ангар, мчс, пулково-2
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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