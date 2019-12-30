Под Красноярском из-за возгорания телевизора погибла семья с годовалым ребенком

Спасателей вызвали соседи семьи.

В Красноярском крае из-за телевизора погибла семья с маленьким ребенком.

ТАСС сообщает, что пожар возник около половины 8го утра в многоквартирном доме в поселке Дубинино Шарыповского района Красноярского края. Соседи вызвали пожарных. В квартире обнаружены без признаков жизни 25-летние родители и их годовалый ребенок. По предварительным данным, все трое погибли от отравления продуктами горения.

Причиной пожара стал телевизор, вероятно, произошло короткое замыкание.

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