  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожарные два часа тушили частный дом в Красном Бору
Сегодня, 8:53
314
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пожарные два часа тушили частный дом в Красном Бору

0 0

Прибывшие пожарные зафиксировали горение на площади 340 квадратных метров.

Большой частный дом сгорел в Тосненском районе Ленобласти. Пожарные боролись с огнем два часа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 14 марта в 17:49. Прибывшие пожарные зафиксировали горение на площади 340 квадратных метров. В 19:42 пожар удалось ликвидировать.

Как рассказали очевидцы в группе "Красный Бор TV", пожарные прибыли на место спустя четыре минуты после звонка. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее два человека погибли в пожаре на Маршала Тухачевского.

Фото: ВКонтакте / Красный Бор TV (Анастасия Гордиенко)

Теги: красный бор, сгорел дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии