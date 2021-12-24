Пожарные два часа тушили частный дом в Красном Бору

Прибывшие пожарные зафиксировали горение на площади 340 квадратных метров.

Большой частный дом сгорел в Тосненском районе Ленобласти. Пожарные боролись с огнем два часа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 14 марта в 17:49. Прибывшие пожарные зафиксировали горение на площади 340 квадратных метров. В 19:42 пожар удалось ликвидировать.

Как рассказали очевидцы в группе "Красный Бор TV", пожарные прибыли на место спустя четыре минуты после звонка. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее два человека погибли в пожаре на Маршала Тухачевского.

Фото: ВКонтакте / Красный Бор TV (Анастасия Гордиенко)