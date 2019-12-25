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Пожарные час тушили огонь на 84 "квадратах" дома в Тосно
Сегодня, 9:55
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lizapoluda

Пожарные час тушили огонь на 84 "квадратах" дома в Тосно

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Информации о пострадавших не поступало.

Во вторник, 30 июня, в Тосненском районе загорелся частный дом. Пламя распространилось на 84 квадратных метра. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сведения о происшествии поступили на дежурный пульт приблизительно в 5 часов утра. На место выехали девять пожарных и две единицы техники. Они справились с возгоранием за час.

По предварительной информации, пострадавших и погибших не обнаружено. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что на улице Коммунаров в Петербурге полностью сгорел одноэтажный дом.


Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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