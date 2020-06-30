На улице Коммунаров полностью сгорел одноэтажный дом

С огнем боролись 12 спасателей и три единицы техники.

Вечером 29 июня в Красносельском районе Петербурга произошел крупный пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:12. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на улице Коммунаров, 180, горит одноэтажный дом. В 23:52 пожар был ликвидирован. К этому момент здание успело полностью сгореть.

Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 12 спасателей и три единицы техники.

Ранее мы публиковали видео, как в поселке Новогорелово горит дом.

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