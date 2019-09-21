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Пожарные Петербурга прошли театрализованным шествием по Московскому проспекту

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Событие состоялось в рамках акции ко Дню открытых дверей.

В Московском районе Петербурга пожарные города прошли с театрализованным шествием по Московскому проспекту. Программа подготовлена в рамках дня открытых дверей. Парад начался от Московских ворот. Впереди шли сотрудники пожарной службы с кавалькадой, а также с брандмайором на белом коне. За ним ехали машины, относящиеся к разным эпохам развития пожарной службы. 

Напомним, что инициатором мероприятия выступил нынешний заместитель министра МЧС России в 1991 году. Акция проводится ежегодно на протяжении 20 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что протестная акция на Смоленском кладбище обернулась для участников обысками.

Фото и видео: Piter.tv
 

Теги: гу мчс, шествие пожарных
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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