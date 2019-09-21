Пожарные Петербурга прошли театрализованным шествием по Московскому проспекту

Событие состоялось в рамках акции ко Дню открытых дверей.

В Московском районе Петербурга пожарные города прошли с театрализованным шествием по Московскому проспекту. Программа подготовлена в рамках дня открытых дверей. Парад начался от Московских ворот. Впереди шли сотрудники пожарной службы с кавалькадой, а также с брандмайором на белом коне. За ним ехали машины, относящиеся к разным эпохам развития пожарной службы.

Напомним, что инициатором мероприятия выступил нынешний заместитель министра МЧС России в 1991 году. Акция проводится ежегодно на протяжении 20 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что протестная акция на Смоленском кладбище обернулась для участников обысками.

Фото и видео: Piter.tv

