Пожарная сигнализация сорвала уроки в гимназии на Петроградской стороне

Сотрудники МЧС осмотрели помещения школы.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в гимназии на Петроградской стороне школьников испугала пожарная сигнализация. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, посреди учебного процесса в одной из школ на Петроградской стороне прозвенела пожарная сигнализация. Инцидент произошел в учебном заведении на Зверинской улице.

В итоге детям и учителям пришлось покинуть здание. Приехавшие на место событий специалисты не обнаружили горения.

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Фото:Piter.TV