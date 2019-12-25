Пожарная сигнализация сорвала уроки в гимназии на Петроградской стороне

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в гимназии на Петроградской стороне школьников испугала пожарная сигнализация. Об этом сообщает "Фонтанка".
Как оказалось, посреди учебного процесса в одной из школ на Петроградской стороне прозвенела пожарная сигнализация. Инцидент произошел в учебном заведении на Зверинской улице.
В итоге детям и учителям пришлось покинуть здание. Приехавшие на место событий специалисты не обнаружили горения.
Ранее мы сообщали о том, что на Московском шоссе в Петербурге появится новый детский сад.
Фото:Piter.TV
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