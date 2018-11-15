Из-за пожарной сигнализации на Луначарского автомобили оказались в "муке"

Информации о том, почему она сработала, пока нет.

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о том, что 26 июля в подземном паркинге на севере Петербурга сработала пожарная сигнализация. Машины оказались в порошке для тушения. На место прибыл мобильный корреспондент Piter.TV.

На улице было видно белые клубы дымы. Сначала свидетели подумали, что паркинг загорелся, но это оказалась пожарная сигнализация, которая сработала. Инцидент произошел по адресу проспект Луначарского, 78, корпус 5.

Причина произошедшего пока неизвестна.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Челябинске автокран протаранил три маршрутки и насмерть сбил пешехода.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/spb_today