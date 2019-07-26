В Челябинске автокран протаранил три маршрутки и насмерть сбил пешехода

В сети опубликованы кадры с места страшной аварии.

Сегодня утром, 26 июля, в Челябинске автокран МАЗ сбил мужчину пешехода и протаранил три маршрутных автобуса ПАЗ с пассажирами.

Жуткое ДТП произошло утром в Ленинском районе на улице Барбюса. По предварительным данным, у МАЗ с автокраном после спуска с горы отказали тормоза. МАЗ сбил пешехода на пешеходном переходе, и протаранил три маршрутных автобуса ПАЗ с пассажирами. 7 человек получили травмы различной тяжести.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП, а также начали масштабную проверку спецтехнки в городе.

Сегодня ранее: В Краснодаре грузовик сбил насмерть 8-летнего велосипедиста.

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Фото: ВК/Любимый Златоуст, Инцидент|Еткульский район|Еткуль