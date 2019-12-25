В транспортном парке на Ленинском проспекте загорелся троллейбус с пассажирами

Спасатели пытались устранить огонь более 15-ти минут.

Вечером в понедельник, 19 сентября, в Кировском районе Петербурга произошло возгорание в троллейбусе, который направлялся на мойку из транспортного парка. Об этом сообщил городской главк МЧС.

По предварительным данным, пожар случился в 22:45 на Ленинском проспекте. В троллейбусе находились пассажиры. На борьбу с огнём выдвинулись 10 человек и 2 единицы спецтехники, которые устраняли возгорание более 15-ти минут. Спасти автобус так и не удалось.

Судя по всему, пламя охватило троллейбус ВМЗ-5298.01 "Авангард" 2021-ого года выпуска.

Ранее мы сообщили о том, что припаркованный "Форд" горел утром на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV