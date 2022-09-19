Припаркованный "Форд" горел утром на Васильевском острове

Одну машину тушили 10 человек.

Утром 19 сентября на Васильевском острове загорелся "Форд". В результате пожара были уничтожены сгораемые части. Видео с происшествия опубликовал Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел в 8:11 у дома №6 по Уральской улице. В 08:25 пожар потушили, но машина успела пострадать.

Больше огонь никого не задел.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что дежурить во время ливней будут 80 бригад "Водоканала".

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер