Дежурить во время ливней будут 80 бригад "Водоканала"

Сообщить о подтоплениях можно по телефону 004 и 305-09-09.

Во второй половине дня 19 сентября в Петербурге ожидается ухудшение погоды. В городе пройдут ливни с порывами ветра до 18 м/с. В связи с этим на улицах будут дежурить бригады "Водоканала".

Прогнозируемый уровень осадков — 8,6 мм. Дождь закончится только утром 20 сентября. Днем будут дежурить 79 бригад, ночью — 10 бригад.

На особом контроле находятся канализации, которые наиболее уязвимы к возникновению подтоплений. У "проблемного" адреса Энгельса, 28, установлена насосная станция.

Резерные емкостные сооружения Северной станции аэрации, Центральной станции аэрации и Юго-западных очистных сооружений подготовили к заполнению.

Во избежание подтоплений сточными водами собственников просят проверить исправность запорных устройств или задвижек на системах водоотведения и дренажных устройств, которые расположены в подвальных помещениях, а также перенести из заглубленных помещений ценное имущество.

Пожаловаться на скопление воды можно по телефонам 004 и 305-09-09.

Осадки принесет циклон "Рейли".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (архив)