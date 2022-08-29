Пожарные потушили трамвай на проспекте Обуховской обороны

Вечером воскресенья, 28 августа, в Невском районе вспыхнул переходной отсек трамвая. Кадры с места выложили пользователи соцсетей.
По информации МЧС, пожар на площади 0,5 "квадратов" произошёл во время движения транспорта возле дома №151 по проспекту Обуховской обороны.
Огонь удалось локализовать. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщили о том, что в тот же день на проспекте Обуховской Обороны вспыхнуло заброшенное здание.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Анна Терехина)
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