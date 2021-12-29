Загорелась бытовка в центре российской столицы.

Пожар в районе Лужников в Москве потушили. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МЧС. Известно, что пламя распространилось по бытовке, расположенной на Лужнецкой набережной в центре города. Никто не пострадал в результате инцидента. Очевидцы увидели на территории черные столбы дыма.

В 09:33 в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1. экстренные службы

На момент прибытия бригады пожарных полыхала стоящая отдельно конструкция. Огонь охватил площадь в 8 квадратных метров. Пламя удалось ликвидировать к 09:44 утра по местному времени.

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Фото и видео: Telegram/РИА Новости

