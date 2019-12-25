Деревянные склады загорелись на площади в 500 "квадратов" в поселке им. Свердлова

В настоящее время пожар ликвидирован.

Во Всеволожском районе Ленобласти 13 июня разгорелся сильный пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в поселке имени Свердлова поступило в 13:07 часов. Выяснилось, что по неизвестной причине загорелись деревянные склады в ангаре.

Пожару был присвоен номер 1-БИС, открытое горение удалось локализовать в 14:58. В 15:40 часов пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что с огнем со стороны МЧС боролись смены 101, 102, 150 пожарно-спасательных частей Ленобласти и 40 пожарно-спасательной части противопожарной службы Санкт-Петербурга, службы пожаротушения ГУ МЧС России по Ленобласти (14 человек, 4 единицы техники).

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет поджигателей машин на Искровском проспекте в Петербурге. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: vk.com/spb_today