Жительница дома со сгоревшим хостелом рассказала о причинах пожара

По словам женщины, владельцами заведения были допущены многочисленные нарушения при перепланировке.

Накануне в московском хостеле, который находится в жилом доме, вспыхнул пожар. О происшествии рассказала местная жительница Ольга, подчеркнув, что со стороны арендаторов были допущены серьезные нарушения, что и привело к трагедии. Её слова приводит телеканал "360".

Так как Ольга живёт на втором этаже дома, она одна из первых услышала звуки взрывов и тут же побежала будить соседей. Пожарные выходы в хостеле оказались заколочены, а перепланировка внутри заведения выполнена неправильно.

Они врезались в наши трубы, сделали душевые кабинки, кухню. Может, из-за кухни там все взрывалось, может, газовые баллоны. Ольга Мишуровская, москвичка

В итоге жильцам дома пришлось сломать решётки на окнах хостела. Ольга рассказывает, что справиться с огнём удалось достаточно быстро – пока она отгоняла машину, пожар уже был потушен.

После произошедшего очевидица обратилась в столичную госжилинспекцию для устранения нарушений. Специалисты собираются проводить проверку соблюдения требований к переустройству и перепланировке помещений.

Ранее мы сообщили о том, что пассажир спрыгнул на пути московского метро.

Фото: телеканал "360"