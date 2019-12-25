Жительница дома со сгоревшим хостелом рассказала о причинах пожара

Накануне в московском хостеле, который находится в жилом доме, вспыхнул пожар. О происшествии рассказала местная жительница Ольга, подчеркнув, что со стороны арендаторов были допущены серьезные нарушения, что и привело к трагедии. Её слова приводит телеканал "360".
Так как Ольга живёт на втором этаже дома, она одна из первых услышала звуки взрывов и тут же побежала будить соседей. Пожарные выходы в хостеле оказались заколочены, а перепланировка внутри заведения выполнена неправильно.
Они врезались в наши трубы, сделали душевые кабинки, кухню. Может, из-за кухни там все взрывалось, может, газовые баллоны.
Ольга Мишуровская, москвичка
В итоге жильцам дома пришлось сломать решётки на окнах хостела. Ольга рассказывает, что справиться с огнём удалось достаточно быстро – пока она отгоняла машину, пожар уже был потушен.
После произошедшего очевидица обратилась в столичную госжилинспекцию для устранения нарушений. Специалисты собираются проводить проверку соблюдения требований к переустройству и перепланировке помещений.
Ранее мы сообщили о том, что пассажир спрыгнул на пути московского метро.
Фото: телеканал "360"
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