Ночью в Выборгском районе Петербурга загорелась старинная дача-особняк

Борьбу с огнём вели 20 спасателей.

В ночь на воскресенье, 29 августа, Выборгском районе Северной столицы случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по городу и области.

Возгорание зафиксировали в неэксплуатируемом здании №3/6 по Ушковской улице. Там находится старинный двухэтажный особняк-дача. Обстановка выгорела на площади 100 кв.м.

С последствиями возгорания разбирались 20 пожарных на 4-ёх единицах техники. Огонь ликвидировали в 4:07, информации о пострадавших и причине возгорания нет.

Ранее мы сообщили о том, что пожарные потушили трамвай на проспекте Обуховской обороны.

Фото: Piter.TV