  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью в Выборгском районе Петербурга загорелась старинная дача-особняк
Сегодня, 9:58
110
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ночью в Выборгском районе Петербурга загорелась старинная дача-особняк

0 0

Борьбу с огнём вели 20 спасателей.

В ночь на воскресенье, 29 августа, Выборгском районе Северной столицы случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по городу и области.

Возгорание зафиксировали в неэксплуатируемом здании №3/6 по Ушковской улице. Там находится старинный двухэтажный особняк-дача. Обстановка выгорела на площади 100 кв.м.

С последствиями возгорания разбирались 20 пожарных на 4-ёх единицах техники. Огонь ликвидировали в 4:07, информации о пострадавших и причине возгорания нет.  

Ранее мы сообщили о том, что пожарные потушили трамвай на проспекте Обуховской обороны.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район, дача особняк, пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии