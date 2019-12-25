Ночью в Выборгском районе Петербурга загорелась старинная дача-особняк

В ночь на воскресенье, 29 августа, Выборгском районе Северной столицы случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по городу и области.
Возгорание зафиксировали в неэксплуатируемом здании №3/6 по Ушковской улице. Там находится старинный двухэтажный особняк-дача. Обстановка выгорела на площади 100 кв.м.
С последствиями возгорания разбирались 20 пожарных на 4-ёх единицах техники. Огонь ликвидировали в 4:07, информации о пострадавших и причине возгорания нет.
Ранее мы сообщили о том, что пожарные потушили трамвай на проспекте Обуховской обороны.
Фото: Piter.TV
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