На Фучика вспыхнуло здание автосервиса

К 19:27 пожару присвоили дополнительный № 1 БИС, а уже в 20:03 он увеличился до повышенного ранга пожара №2.

Вечером в понедельник, 16 октября, на улице Фучика во Фрунзенском районе Петербурга произошёл пожар в автосеривисе. Подробности приводит пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о возгорании поступил в 19:10. В помещении размерами 15×40 метров загорелась обстановка на площади 600 кв. м. К 19:27 пожару присвоили дополнительный № 1 БИС, а уже в 20:03 он увеличился до повышенного ранга пожара №2. Локализация огня состоялась в 20:30.

На месте работали более 50 спасателей и 15 единиц техники. Данных о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре на Карташихина пострадал 1 человек.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу