В Колпино загорелась кровля аптечного павильона

Огонь затронул здание размером 20х10 м.

Утром среды, 15 марта, в Колпино случился пожар. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по городу, у аптечного павильона на Южной улице загорелась кровля.

Сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт в 8:38. На место выдвинулись 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Как было установлено, пожар случился в одноэтажном здании размером 20х10 м.

Ликвидация возгорания состоялась в 9:34. Сведений о пострадавших не поступало, обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе пожар уничтожил здание с двумя пристройками.

Фото: Piter.TV